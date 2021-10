Fornaro: "Mozione per la messa fuori legge delle organizzazioni neofasciste"

ROMA - Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera, così commenta gli arresti degli autori delle violenze di ieri a Roma: "I responsabili dell'assalto alla sede nazionale della Cgil sono stati prontamente arrestati. Da troppo tempo questi figuri agivano per alimentare tensioni e violenze".

"Bisogna fermarli - prosegue -meglio tardi che mai. Insieme al Pd presenteremo alla Camera una mozione per la messa fuori legge delle organizzazioni neofasciste come Forza Nuova. Non c'è più tempo da perdere. La deriva neofascista deve essere bloccata subito con le armi della legge".