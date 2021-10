Novipiù prova a rialzare la testa

UDINE - Rialzarsi in fretta, dopo il flop dell’esordio. Questo l’imperativo della JBM di coach Andrea Valentini chiamata a dare un segnale in casa di una delle grandi favorite del campionato l’Apu Udine. Obiettivo complicato per la Novipiù che saluta l’esordio stagionale di Matteo Formenti. Casale deve ripetere l’impresa della passata stagione quando vinse al Carnera in super emergenza. Osservato speciale dell'incontro il playmaker rossoblù Fabio Valentini che in estate ha rifiutato il trasferimento ai friuliani.

Qui Udine

Roster di livello per l’Old Wild West del neo acquisto Carlo Cappelletti e dell’ex Casale Nazzareno Italiano. Per la squadra del vulcanico Matteo Boniciolli, parla l’assistente Carlo Campigotto. “Ci attende una gara non semplice contro una JB Monferrato che contro Pistoia nell’ultimo periodo ha fatto valere il talento e l’esperienza, che rendono questa squadra molto interessante. Il loro gioco ‘frizzante’ potrebbe metterci in difficoltà”.

Qui Casale Monferrato

In casa JBM le valutazioni di Andrea Valentini e Gianmarco Leggio. “Udine è una squadra che ha fatto un mercato per poter vincere il campionato - spiega il tecnico -. Dovremo giocare tutti i quaranta minuti sia in attacco che in difesa, per riscattarci. Veniamo da una settimana non facile dal punto di vista degli allenamenti, dove abbiamo avuto qualche acciacco”.

Conscio della durezza dell’impegno anche Leggio. “Questa sarà forse la partita più dura che ci aspetterà perché Udine è attrezzata per il salto di categoria. Noi dopo il primo passo falso siamo consapevoli di dover rialzare la testa”.

Pre-partita

APU OLD WILD WEST UDINE – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Palasport Carnera, Udine.

Quando: oggi, domenica 10 ottobre, ore 18.

Arbitri: Foti, Salustri, Ferretti.

Note: Per la Novipiù da valutare le condizioni di Luca Valentini, che non si è allenato in settimana. Rientra Matteo Formenti, all’esordio stagionale. Per Udine ancora out Trevor Lacey e il lungodegente Federico Mussini. Ex dell’incontro Nazzareno Italiano che ha vestito la casacca di Casale Monferrato nella stagione 2018-2019.

