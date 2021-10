Como - Alessandria: biglietti esauriti in due ore

ALESSANDRIA - Due ore, poco più: tanto è passato tra l'apertura della prevendita per Como - Alessandria, oggi alle 14, e l'acquisto dell'ultimo dei 375 tagliandi a disposizione del pubblico alessandrino.

Grazie all'aumento della capienza al 75 per cento, ai 250 biglietti disponibili con il pubblico al 50 per cento, ne sono stati aggiunti altri 125. Comunque insufficienti per soddisfare la grandissima richiesta della tifoseria grigia e un buon numero di persone è rimasto senza.

Per l'Osservatorio per le Manifestazioni, la partita del 16 ottobre è "a rischio": nessuna possibilità di comprare titoli di accesso in altri settori, solo in quello per gli 'ospiti', che adesso è tutto occupato. Senza le limitazioni ancora in vigore, si sarebbero raggiunte le cifre delle ultime trasferte in riva al lago.

Completi anche i cinque pullman: restano pochissimi posti nel terzo del Centro Coordinamento Grigi Club