Due minorenni denunciate dopo il furto al 'Penny' di Oltreponte

CASALE - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casale hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due ragazze straniere minorenni, entrambe con precedenti di polizia, poiché responsabili di un furto di merce all’interno del “Penny Market” di via De Cristoforis a Casale, nel quartiere di Oltreponte. Nella circostanza le giovani, dopo aver occultato nei vestititi indossati merce esposta, sono state notate dal personale del supermercato al quale erano già note per aver commesso altri furti. All’arrivo della pattuglia, richiamata dal personale del punto vendita, le due ragazze hanno cercato di scappare, ma sono state fermate e costrette a restituire la refurtiva.