Il Comune firma il protocollo di intesa con i Lions

ALESSANDRIA - Giovedì scorso, è stato siglato il protocollo d’intesa fra l’Amministrazione comunale e il Lions Club Alessandria Marengo propedeutico alla consegna, da parte dell’associazione, di un sollevatore per persone con disabilità che sarà installato presso la piscina della scuola “Vochieri” di Alessandria.

A sottoscrivere il protocollo il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il presidente del Lions Club Alessandria Marengo Giovanni Cavallero. Erano inoltre presenti la dirigente del settore Trasparenza e Politiche Culturali del Comune Orietta Bocchio, il Disability Manager del Comune Paola Testa e per il Lions Club Alessandria Marengo l’ex presidente Giuliana Cellerino, l’attuale vicepresidente Elisabetta Guazzotti e diversi rappresentanti l’associazione.

L’iniziativa era sorta nel 2019 con l’allora presidente del Lions Giuliana Cellerino e completata nel 2020 sotto la presidenza di Roberto Siri, ma a causa dell’insorgere della pandemia che ha paralizzato tutto il Paese, la donazione non aveva potuto concludersi. La sigla del protocollo effettuata in Comune, che avrà il compito di installare le attrezzature presso la piscina del Vochieri, rappresenta anche un segno di speranza per un completo ritorno alla normalità.

Il sollevatore per le persone paraplegiche, in particolare per i giovani, è uno strumento atto a favorire l’attività natatoria, importantissima per lo sviluppo del corpo. Sono molte le persone con disabilità a frequentare la piscina coperta della scuola, che si trovano in grande difficoltà nelle fasi di discesa e risalita dall’acqua. Il Club Lions Alessandria Marengo per sopperire a queste criticità ha deciso di donare il sollevatore, appositamente realizzato e certificato, unitamente ad una sedia a rotelle e ad un lettino da utilizzare per il trasporto e l’asciugatura post bagno, per un valore complessivo di circa 10.000 euro.

“Intendo ringraziare l’Associazione Lions Club Alessandria Marengo per questo gesto così altruista e generoso – commenta il Sindaco -. Sarà nostra cura attuare tutte le misure necessarie per la celere installazione di queste attrezzature che aiuteranno le persone, giovani e adulti, a frequentare più serenamente e soprattutto in piena sicurezza la struttura della scuola Vochieri”.

“Il Club, con la donazione al Comune, completa un progetto - dichiara il presidente, Giovanni Cavallero – fortemente voluto dai miei predecessori che ringrazio, e conferma la costante attenzione dei Lions al superamento delle barriere per le persone diversamente abili, in particolare per la pratica sportiva che costituisce un importante momento di inclusione sociale“.

Al termine dell’incontro è stata annunciata una manifestazione il 3 dicembre in occasione della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, per mostrare l’impiego e il funzionamento di queste attrezzature alla piscina della scuola Vochieri.