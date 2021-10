Vaccini: oggi in Piemonte oltre 20mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: sono 20.772 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.773 è stata somministrata la seconda dose, a 8.717 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 843 i 12-15enni, 2.884 i 16-29enni, 2.351 i trentenni, 2.346 i quarantenni, 1.851 i cinquantenni, 617 i sessantenni, 251 i settantenni, 479 gli estremamente vulnerabili e 7.351 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.230.589 dosi, di cui 2.851.823 come seconde e 96.567 come terze, corrispondenti all’86,9% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Il Piemonte si conferma zona bianca

Il Pre-Report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità rileva che nella settimana 4-10 ottobre, in Piemonte il numero dei nuovi casi segnalati e dei focolai attivi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta inferiore a 1, pari a 0.93.

Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3%).

Il valore dell’incidenza (26.19 casi ogni 100 mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere il Piemonte in zona bianca.

Sabato 16 nuovo open day al Valentino

Open day all’hub vaccinale Valentino di Torino anche sabato 16 ottobre. Sono 750 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tutto il Piemonte e per tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su): 500 si possono prenotare su www.IlPiemontetivaccina.it e altri 250 saranno ad accesso diretto il giorno stesso senza necessità di prenotazione.