Il Cit ha tre pretendenti

NOVI LIGURE - Sarebbero tre le offerte inviate sulla piattaforma telematica Sintel per acquisire l’84,21% delle quote societarie del Cit di Novi Ligure.

La notizia, che ha iniziato a circolare in città nel primo pomeriggio, non ha ancora i crismi dell’ufficialità e probabilmente li otterrà soltanto lunedì per rispettare le procedure che spettano ai funzionari del Comune.

Anche l'amministratore unico Silvio Mazzarello non conferma: «Se fossero tre, sarebbe il giusto premio a chi ha creduto nel salvataggio del Cit e ci ha lavorato tanto per portarlo al traguardo. Poco meno di due anni fa ho rilevato un’azienda decotta, i cui responsabili di allora volevano portare i libri in tribunale. Abbiamo riorganizzato il servizio, ridotto le perdite nonostante il periodo del Covid che ha creato ulteriori difficoltà e se, come si dice, ci sono tre offerte di imprenditori per rilevare le quote di maggioranza significa che qualcosa di positivo s’è fatto. Quello che posso dire è che nei primi nove mesi di quest’anno la società ha registrato le minori perdite della sua storia e questo biglietto da visita lo consegniamo volentieri a chi sarà il nuovo socio operativo con la maggioranza delle quote».