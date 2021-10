Teatro Romualdo Marenco, Novi ritrova il suo gioiello

NOVI LIGURE — Dieci giorni di spettacoli, concerti, visite guidate e incontri speciali per festeggiare la riapertura del teatro Marenco di Novi Ligure, dopo un restauro iniziato, almeno sulla carta, quasi vent’anni fa.

Era il 2004 infatti quando venne siglato l’atto istitutivo della Fondazione Marenco, incaricata proprio di gestire le delicate attività di ristrutturazione dell’edificio inaugurato – una prima volta – nel 1839. I lavori di restauro sono iniziati nel 2015 e il mese prossimo il teatro Marenco riaprirà i battenti. Una “seconda inaugurazione” per guardare con fiducia al futuro dopo l’annus horribilis del Covid.

Teatro Marenco, apertura più vicina: Graglia firmerà la prima stagione L'autore ha firmato oltre cento regie di altrettanti spettacoli e ha lavorato a lungo in Rai. Collabora con lo Stabile di Torino

«Mezzo secolo fa si parlava del Romualdo Marenco come di un bel gioiello perduto per sempre. Oggi, dopo tanto tempo e tanti ostacoli superati, siamo qui per restituire quel gioiello alla città», ha detto Ada Geraldini Caraccia, da marzo di quest’anno presidente della Fondazione, durante la conferenza stampa di stamane che ha visto la partecipazione del sindaco Gian Paolo Cabella, dell’assessore alla Cultura Andrea Sisti, dell’avvocato Gian Piero Mazzone (rappresentante della Fondazione Cral) e del direttore artistico Giulio Graglia.

È stato proprio Graglia a illustrare il programma dei primi giorni di attività del teatro Marenco. Sabato 6 novembre la serata inaugurale sarà aperta da un inedito monologo di Valerio Binasco, attore e regista novese noto a livello nazionale, e da un concerto degli strumentisti del Teatro alla Scala di Milano.

Domenica 7 sarà la volta dell’Orchestra Classica di Alessandria che eseguirà colonne sonore da film. Due gli ospiti d’eccezione: Roberto Ranfaldi (violino dell’Orchestra Sinfonica nazionale Rai) e Anna Mazzamauro, attrice nota al grande pubblico per il ruolo della signorina Silvana nei film di Fantozzi.



Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio

Venerdì 12 toccherà alla danza con il Balletto del Teatro di Torino e il giorno seguente sarà l’attore Michele Maccagno ad accompagnare i novesi in speciali visite guidate. Domenica 14, infine, giornata dedicata alla storia della Compagnia marionettistica Pallavicini. Tutti i pomeriggi, inoltre, ci saranno visite guidate e mini performance teatrali.