Il santo di oggi, 19 ottobre, è San Paolo della Croce

Il santo di oggi è San Paolo della Croce, sacerdote e fondatore dei Passionisti. Nasce a Ovada il 3 gennaio 1694, muore a Roma il 18 ottobre 1775

La vita

Il suo nome è Paolo Francesco Denei, di famiglia nobile e molto religiosa. La sua infanzia è segnata dalla morte di 9 dei suoi 15 fratelli; parla ai suoi famigliari con tale ardore di Gesù, da farli commuovere. A 22 anni partecipa a una spedizione contro i turchi, ma una "voce" gli dice di tornare per intraprendere la vita sacerdotale. Viene ordinato nel 1727 in Vaticano e dopo un'apparizione della Madonna vestita di nero, Paolo, vestito con un povero abito e a piedi nudi, percorre città e paesi per predicare Gesù crocefisso. Nel 1769 la Congregazione Passionista da lui fondata, viene approvata da Papa Clemente XIV. Pochi anni dopo fonda il primo monastero delle Claustorali Passioniste che nel 1815 si trasforma nella Congregazione delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce.

Curiosità

E' considerato uno dei più grandi mistici e scrittori spirituali del suo tempo. Di presenza "maestosa", amabile, alto di statura, con il volto sereno, voce chiara e sonora, dal temperamento sanguigno, molto motivato. Riesce a meditare per sei, sette ore consecutive la passione del Cristo che concepisce come massima espressione dell'amore di Dio per l'uomo. Paolo viene canonizzato da Pio IX nel 1867; le sue reliquie sono conservate nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Roma.