“Come leggere le etichette. Dalla teoria alla pratica”

ALESSANDRIA - Proseguono gli incontri informativi gratuiti realizzati grazie ai progetti “IN/dipendenti 2.0” e “PartecipAzione 2.0” del Comune di Alessandria – Assessorato Politiche giovanili – in collaborazione con Informagiovani - ASM Costruire Insieme e Associazione Cultura e Sviluppo, con il contributo della Regione Piemonte. I progetti sono stati pensati per realizzare una campagna di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili. Si tratta di diversi percorsi, incontri e attività che affrontano temi di grande attualità: la sostenibilità e la partecipazione. I temi sono affrontati in un’ottica allargata per permettere una riflessione coinvolgente che riguardi sia una dimensione proiettata nel futuro sia il qui e ora dei giovani e delle famiglie.

In questo autunno alessandrino ricco di iniziative, il progetto "Indipendenti 2.0" prevede la realizzazione di incontri informativi volti a promuovere stili di vita positivi tra i giovani, i genitori, le famiglie e gli insegnanti. Con l’intento di contrastare i comportamenti a rischio, prevenire nuove e vecchie dipendenze e promuovere consumi contenuti e consapevoli. Giovedì 28 ottobre dalle 10 alle 12 presso il Centro di Formazione Enaip di Alessandria in piazza Santa Maria di Castello n°9, verrà proposto un incontro informativo relativo alla lettura delle etichette nell'ambito alimentare e cosmetico.

Perché è importante dedicare il giusto tempo alla spesa? Pochi di noi sono abituati a leggere le etichette di alimenti e prodotti che acquistano. Saper leggere infatti nel modo giusto le etichette alimentari, e non solo, è ormai indispensabile per poter scegliere in modo corretto quello che acquistiamo per un consumo più attento, consapevole e senza sorprese!

L’incontro, condotto dalla dottoressa Simona Martinotti ricercatore in fisiologia e dal dottor Elia Ranzato ricercatore in anatomia comparata e citologia, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Disit) - Università del Piemonte Orientale, sarà l’occasione per scoprire a cosa prestare attenzione e come scegliere consapevolmente i prodotti. Dal mascara al sugo pronto, dalla crema per il viso ai prodotti da forno, i partecipanti apprenderanno come acquistare evitando prodotti nocivi e spese sproporzionate.

L’iniziativa è rivolta a studenti, famiglie, insegnati, formatori, educatori, operatori sociali e interessati ai temi trattati. Per partecipare è necessario il Green Pass e iscriversi cliccando qui

Per informazioni: Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme numero verde 800116667 informagiovani@asmcostruireinsieme.it Facebook Informagiovani Alessandria

***

Simona Martinotti si è laureata in Biologia nel 2006 e in Scienze Biologiche Applicate nel 2008. Nel 2008 inizia il corso di Dottorato in Scienze Ambientali (Acque Interne e Agrosistemi) presso il Disit, e lo termina nel 2012 discutendo poi la Tesi dal titolo “Active nutrients and drug: building a new synergistic approach in mesothelioma therapy”. Oltre allo sviluppo di nuovi approcci per il mesotelioma, un altro importante campo dell’attività scientifica è lo studio dei meccanismi di riparazione delle ferite e di rigenerazione tissutale utilizzando composti naturali.

Nel 2013, ha vinto il Lush Prize Award, premio internazionale dedicato alla ricerca nel campo dei test alternativi promosso da Lush e Ethical Consumer. Nel 2015, è stata selezionata tra oltre 20000 giovani scienziati per partecipare al 65esimo Lindau Nobel Prize Meeting, settimana di incontri e conferenze con 65 premi Nobel. Attualmente è ricercatore a tempo determinato in Fisiologia e insegna Fisiologia generale e Fisiologia applicata.

Elia Ranzato si è laureato nel 2002 in Scienze Biologiche. Ha conseguito, nel 2006, il dottorato di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale, occupandosi di monitoraggio ambientale. Nel 2011, Elia Ranzato è stato insignito del Premio Ricercatore Junior, da parte dell’Associazione Italiana di Colture Cellulari (Aicc).

Una parte dell'attività scientifica è dedicata allo sviluppo di nuovi approcci per il mesotelioma. Un altro importante campo dell’attività scientifica è lo studio dei meccanismi di riparazione delle ferite e di rigenerazione tissutale utilizzando composti naturali. Grazie alla sua capacità di attrarre fondi da parte d’istituzioni internazionali, ha ottenuto per ben due volte lo Yamada Bee Farm Grant da parte della Fondazione Giapponese Yamada Bee Farm, per intraprendere e proseguire un innovativo progetto di studio sul miele, che persegue tenacemente per produrre lavori scientifici originali.

Attualmente è ricercatore a tempo determinato in Anatomia comparata e citologia, e insegna Fondamenti di Istologia, Embriologia e Anatomia Funzionale, Citochimica e Istochimica, Biologia del Differenziamento, Biologia cellulare delle neoplasie.