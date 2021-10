Il 20 ottobre è la Giornata Mondiale dell'Osteoporosi

Oggi 20 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'osteoporosi, istituita nel 1996 da International Osteoporosis Foundation (IOF) e volta a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e cura per la salute delle ossa.

L'osteoporosi è una patologia sistemica dello scheletro in forte crescita in tutto il mondo, che colpisce generalmente uomini e donne sopra i 50 anni e in casi più rari anche gli adolescenti. Si tratta di una malattia dovuta alla riduzione del tessuto osseo aumentando così la fragilità dello scheletro, aumentando così possibilità di fratture dovute anche a cadute o piccoli urti.

Questa malattia non è immediatamente riconoscibile in quanto i sintomi spesso non sono così evidenti, ma vengono notati solamente dopo un'avvenuta frattura. L'esame più importante per la diagnosi dell'osteoporosi è senz'altro la Mineralografia Ossea Computerizzata (MOC): si tratta di un esame densitometrico che permette di individuare la quantità di calcio presente nelle ossa e rivelare così la presenza di osteoporosi o addirittura prevenirla.