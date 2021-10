Alessandria - Crotone, il peso dei punti

ALESSANDRIA - Longo rivoluziona la squadra per la partita più attesa. Fuori Mustacchio, Beghetto, Palazzi, Marconi e Palombi, dentro, per la prima volta Pierozzi e Kolaj dall'inizio e conferma di Lunetta a sinistra. Prestia in panchina per un problema al ginocchio: il capitano ha provato fino a un'ora prima della gara, ma non dà garanzia (fastidio a un ginocchio).

Sorprese in attacco, panchinati Marconi e, come sempre, Arrighini, nel tridente Orlando a destra e Kolaj a sinistra, con Corazza al centro

Crotone con l'undici annunciato, Donsah al posto di Estevez, infortunato. In difesa rientra Canestrelli, passaggio di consegne con un altro ex Albinoleffe, Mondonico.

ALESSANDRIA - CROTONE 1-0



Marcatori: pt 45' Kolaj



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

28' Sponda di Corazza per Palazzi, che ha spazio, ma calcia debole dal vertice e Contini blocca



20' Protesta l'Alessandria per Mustacchio affossato in area. Per l'arbitro (e il Var) tutto regolare

18' Sull'angolo da sinistra di Beghetto, spizzata di Kolaj, Di Gennaro in tuffo colpisce, ma non indirizza in porta

13' Due cambi: Beghetto e Mustacchio, per Lunetta e Pierozzi

10' Rischia grosso l'Alessandria: infilata di Mogos su Lunetta, palla in area, mischia a pochi metri dalla porta. Poi Pisseri la riprende

8' Primo cambio per i Grigi: Ba, toccato duro, deve lasciare il campo. Al suo posto Palazzi

2' Grigi vicini al raddoppio: Kolaj vede Contini fuori dai pali e da 40 metri inventa un pallonetto, che il portiere, con un recupero, alza sulla traversa

1' Con l'ingresso di Kargbo per Borello, Longo sposta Parodi a destra e Mantovani a sinistra

Primo tempo

Molta Alessandria, che potrebbe indirizzare la gara subito dalla sua parte, ma Corazza calcia male un rigore evidente dopo 3'. Più pressione dei padroni di casa, Contini si supera salvando una prima volta su Kolaj. ma capitola quando sta per iniziare il recupero, dopo due occasioni degli ospiti con Mulattieri e Mogos

45' Due minuti di recupero

45' GOOOL dell'Alessandria: sull'appoggio all'indietro di Cuomo, Contini sbaglia il rinvio, recupera palla in area Orlando, tocca per Kolaj, libero di segnare la prima rete in B, alla sua prima presenza da titolare

44' Il finale è tutto del Crotone: Borello da destra, in rovesciata Mulattieri manda sul fondo di un nulla

41' Super Pisseri vola sul colpo di testa di Mogos

40' Occasione per il Crotone: scatta in posizione regolare Mulattieri, si oppone con il corpo Pisseri, e poi recupera anche Mantovani sulla seconda conclusione

36' Lunetta regala un angolo al Crotone. Gli ospiti ne guadagnano altri due

30' Cuomo a gamba testa su Mantovani, gioco fermo per un minuto e mezzo, solo giallo per il difensore del Crotone. E pure Di Gennaro per proteste

29' Occasionissima per i Grigi: Kolaj si incunea in area, destro destinato a insaccarsi, ma Contini ci arriva all'ultimo istante e allunga in angolo

27' Brivido sul cross di Borello che pesca, a destro, Cuomo colpevolmente libero. La deviazione passsa di poco sulla traversa

22' In tuffo, con i pugni, Pisseri dice no alla punizione di Molina

9' Occasione Kolaj: destro incrociato, Contini allunga in angolo. Il quarto per i Grigi

3' Batte Corazza, Contini, di piede, respinge

2' Rigore per l'Alessandria: sul cross in area di Pierozzi, Cuomo affossa Di Gennaro

1' Calcio d'inizio del Crotone

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (13'st Mustacchio), Casarini, Ba (8'st Palazzi), Lunetta (13'st Beghetto); Orlando, Corazza, Kolaj: A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Marconi, Arrighini, Benedetti, Prestia, Palombi, Milanese. All.: Longo

Crotone (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Zanellato, Donsah 821'st Vulic), Molina; Borello (1'st Kargbo); Maric, Mulattieri. A disp.: Festa, Saro, Visentin, Mondonico, Oddei, Rojas, Giannotti,Sala, paz, Schirò. All.: Modesto

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Cipressa di Lecce e Barone di Roma 1, quarto ufficiale Calzavara di Varese. Var Forneau di Roma 1, assistente Var Rossi di Rovigo.

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2700 circa (1592 paganti, 936 abbonati) Ammoniti: Cuomo, Pierozzi, Zanellato per gioco falloso, Di Gennaro per proteste. Angoli: 13-5 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st In tribuna il designatore Can A e B Gianluca Rocchi. Al 3' Contini para un rigore a Corazza