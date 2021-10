Alessandria - Crotone, i volti della vittoria

ALESSANDRIA - Volti di gente che lotta, che sa soffrire, che ha un solo colore.

Volti da Grigi, in campo e sugli spalti: l'appartenenza è nelle scelte di Moreno Longo, uno che più grigio di così non c'è, nella prestazione della squadra, nello scatto del presidente Di Masi in tribuna, nei sorrisi e negli abbracci sul campo anche con il ds Artico e i dirigenti. Nel tifo così bello che non si vorrebbe più uscire dal Moccagatta (e sarebbe importante che molti in più entrassero).

Un racconto per immagini, per rivivere una notte speciale, che deve indicare la nuova strada. Come dice Longo, "chi non lotta e non gioca da Grigi, non può avere il posto in squadra".