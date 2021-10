Il santo di oggi, 23 ottobre, è San Severino Boezio, filosofo e martire.

Vita del Santo

Anicio Manlio Torquato Severino Boezio nasce a Roma nel 475 ca. da famiglia facoltosa. Rimane orfano nella fanciullezza. Fin da giovane entra nella vita pubblica. A 25 anni è senatore e a 35 console unico. Sposa Rusticana, figlia di Simmarco: hanno due figli che, a loro volta, divengono consoli.

La sua fede è molto forte. Mette al servizio della Chiesa la sua grande cultura cercando di fondere teologia e filosofia.

Nel 497, Roma è invasa dagli Ostrogoti di Teodorico. Boezio è tra quei romani colti che credono nella convivenza, e quindi nella possibilità di incontro tra le due culture. All’inizio Teodorico lo stima e gli chiede consigli, poi però accade qualcosa. Per aver difeso un amico, Boezio è accusato di corruzione dallo stesso Teodorico.

Lo fa esiliare e rinchiudere in carcere a Pavia, dove verrà giustiziato il 23 ottobre 524.

Papa Leone XIII ne approvò il culto per la Chiesa in Pavia, che ne custodisce i resti nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

Oggi si festeggiano anche:

San Allucio e San Giovanni da Capestrano.