Casale e il Monferrato protagonisti di Linea Verde Life

CASALE - Da oggi e fino a giovedì la troupe di Linea Verde Life, programma in onda su Rai Uno, sarà nel Casalese.

Le riprese della trasmissione condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi, in particolare, si concentreranno a Casale sul Po e sul centro storico ma coinvolgeranno anche i paesi del circondario. La puntata sarà trasmessa il 13 novembre alle 12.25.

Tutti i paesi coinvolti

Otto le località che si trasformeranno in set all’aria aperta per la troupe della Rai:

Casale Monferrato

Cella Monte

Fubine

Murisengo

Ponzano Monferrato

Rosignano Monferrato - Sacro Monte di Crea

Vignale Monferrato

Le riprese rientrano nell’accordo stabilito tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e le reti televisive di Stato per la promozione del territorio alessandrino e la valorizzazione degli aspetti ambientali, culturali ed economici.

«Abbiamo voluto proseguire la collaborazione con le reti della Rai - afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – in quanto siamo convinti che il mezzo televisivo raggiunga il maggior numero di persone nel minor tempo possibile e rappresenti il mezzo più diretto per avvicinare un ampio pubblico di potenziali visitatori al nostro Monferrato. La ripresa delle attività economiche e culturali, dopo il lungo periodo di lockdown, ci sprona a impiegare sempre nuove risorse per contribuire al rilancio del nostro territorio e alla valorizzazione di quelle realtà impegnate nell’ambito della sostenibilità ambientale».