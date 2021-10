Bonus Acqui, già venduti 130 pacchetti; "Sconti fino al 50%"

ACQUI TERME - Finanziato dal Comune con un fondo di 115mila euro il Bonus Destinazione Acqui è una delle misure con cui l’amministrazione termale punta al rilancio dell'incoming in città. «Il Bonus - spiega l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin - prevede un contributo economico che riduce le spese fino a un massimo del 50% per chi organizza una vacanza nella nostra città. Sono al momento 130 i pacchetti turistici venduti. Valido fino al 31 ottobre 2022, il bonus può essere un ottimo regalo di compleanno o di Natale».

Dopo un 2020 “nero” per alberghi e agriturismi, d’altronde, c’è davvero bisogno di iniziative volte a sostenere le strutture ricettive del territorio. «L’estate piemontese si è chiusa con un segno positivo per i turisti provenienti dall’Italia e con un raddoppio per quelli stranieri. Il lavoro da fare, però, è ancora tanto e progetti come il nostro possono essere “best practice” per molti territori».

Il bonus comprende un'ampia gamma di attività ed esperienze. Quali sono i pacchetti più richiesti? «Al momento - risponde la Oselin - vengono per lo più preferite le esperienze enogastronomiche in ristoranti tipici e stellati. Ciò dimostra come i sapori del territorio abbiano la capacità di incuriosire. La scelta è ricaduta anche sugli agriturismi, e c'è forte attenzione rivolta alla natura e al cicloturismo. Non manca, infine, chi ha scelto il soggiorno termale di 12 giorni». I pacchetti disponibili sono consultabili sul sito www.monferratontour.it.