Alessandria - Frosinone: la sfida degli ex

ALESSANDRIA - Fiducia ai giovani. Per la seconda volta in pochi giorni, come già contro il Crotone, Longo schiera dall'inizio quello che non sono più sorprese, ma certezze, Pierozzi a destra e Kolaj in attacco.

E' la sfida dei tanti ex: Longo e Beghetto, di nuovo titolare, coni Grigi, Casasola con il Frosinone, anche Martini, ex attaccante e poi vice allenatore dell'Alessandria, con un passato anche con i ciociari, oggi in tribuna.

Torna anche Milanese, in un centrocampo con due forfait, Bruccini e Ba.

Grosso cambia molti uomini rispetto alla sfda con l'Ascoli, ma non la difesa, ancora con Casasola a destra e Zampano a sinistra. In attacco torna Zerbin, ex Pro Vercelli, con Cicerelli e Novakovich.

ALESSANDRIA - FROSINONE 1-0

Marcatori: st 9' Chiarello



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

27' Segna Canotto, ma in posizione irregolare, annullato per fuorigioco

24' Di pugno Pisseri in tuffo sulla conclusione di Ciano

23' Parodi ruba palla a Charpentier, per Kolaj che abbozza un pallonetto, fuori di poco

20' Primi due cambi dell'Alessandria: dentro Mustacchio e Arrighini, per Pierozzi e Corazza

19' Ripartenza grigia, palla a Kolaj, che va alla conclusione, un metro sul fondo

12' Grande Pisseri, in tuffo per allungare la conclusione di Cicerelli, che sbuca tra mille gambe

9' GOOL Alessandria. Segna Chiarello, con un pallonetto che scavlaca Ravaglia, inutile la rincorsa di gatti e Szyminski. C'è una segnalazione dell'assistente. Interviene il Var e dopo un minuto Cosso convalida. Alessandria in vantaggio

2' In velocità riparte l'Alessandria, Kolaj taglia il campo per Pierozzi. Zampano in angolo

1' Nessun cambio

Primo tempo

Più Alessandria, che aggredisce alta, con palle recuperate da Casarini e Milanese, e accelerazioni improvvise, che il Frosinone soffre, Grosso urla ai suoi di alzarsi, ma le chiusure centrali, e di Mantovani e Parodi sugli esterni, e Di Gennaro sulle palle alte, arginano molto le iniziative degli ospiti. A metà tempo il tecnico dei ciocuari accentra Zerbin e mette Cicerelli a destra, per opporre la sua fisicità a un brevilineo come Parodi. Non cambia molto.

45' Un minuto di recupero. Che diventano due

38' Ammonito Chiarello

37' Ripartenza grigia, missile di Chiarello, che Rqavaglia allunga in angolo

33' La difesa ciocira respinge il taglio di Beghetto, Pierozzi riprende, diagonale troppo angolato, un metro sul fondo

31' Provvidenziale il recupero di Milanese sul traversone insidioso di Rodhen

27' Occasione gol per l'Alessandria: break di Milanese, che lancia Kolaj, l'esterno prende bene il tempo a Casaola e tocca a Chiarello, conclusione un metro sul fondo

26' Di pugno Ravaglia sullo spiovente di Beghetto

18' Casarini dal limite, sugli sviluppi del primo angolo. Un metro sulla traversa

15' Punizione ai 20 metri, centrale, per il Frosinone: batte Cicerelli, alle stelle

5' Punizione dal vertice sinistro, batte Casarini sul primo palo la girata di piede di Di Gennaro, sull'esterno della rete

4' Ripartenza iniziata da Milanese, Kolaj accelera, Gatti lo atterra. Ammonito

3' Frosinone pericoloso: sugli sviluppi di una rimessa laterale a destra, pallaa Rodhen dentro l'area, conclusione sul fondo di poco

1' Calcio d'inizio per l'Alessandria. Milanese gioca in media, interno sinitro. Chiarello nel tridente

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (20'st Mustacchio), Casarini,Milanese, Beghetto; Chiarello, Corazza (20'st Arrighini), Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Benedetti, Prestia, Orlando, Speranza, Palazzi, Pellegrini, Palombi. All.: Longo

Frosinone: (4-3-3): RavagliaM Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rodhen (11'st Canotto); Zerbin (11'st Ciano), Novakovich (11'st Garritano) , Cicerelli (22'st Charpentier). A disp.: De Lucia, Minelli, Gori, Tribuzzi, Lulic, Cotali, Manzari, Ricci. All.: Grosso

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Garzelli di Livorno e Miniutti di Maniago, quarto ufficiale Maggio di Lodi. Var Ghersini di Genova, assistente Var Tolfo di Pordenone

Note: Serata fresca, terreno in buone condizione. Spettatori: Ammoniti: Gatti, Cicerelli, Chiarello, Zerbin, Ciano per gioco falloso. Angoli: 5-4 per l'Alessandria. Recupero: pt 1', st