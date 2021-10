Il santo di oggi, giovedì 28 ottobre, è San Simone.

La vita del Santo

Ci sono poche e controverse notizie sulla sua vita. Figura come l'undicesimo tra gli apostoli di Cristo e l'evangelista Luca lo chiama “Zelota” forse perché appartenuto al gruppo degli zeloti oppure, secondo altri, per il suo zelo religioso. Gli evangelisti Marco e Matteo lo chiamano invece “Cananeo” ed è chiamato anche “Simone Minore” per distinguerlo da Simon Pietro. Diventa vescovo di Gerusalemme succedendo a Giacomo il Minore e diffonde il Vangelo in Egitto e in Mesopotamia. Successivamente Simone segue Giuda in Persia e Armenia, dove furono entrambi martirizzati. Pertanto Simone è spesso associato con Giuda Taddeo nella venerazione e insieme vengono ricordati il 28 ottobre.

Nonostante sia uno tra gli apostoli meno popolari e conosciuti, il suo culto è molto diffuso come dimostrano le numerose opere d'arte che lo raffigurano. Nell'iconografia è rappresentato con una sega, il presunto strumento del suo martirio.

La morte

Anche le notizie sulla sua morte sono molto incerte. Ci sono due ipotesi: la prima è che sia stato fatto a pezzi con una sega (per questo è il patrono dei boscaioli), la seconda è che sia stato ucciso con una clava insieme a Giuda Taddeo.