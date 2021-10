La Santa di oggi, 31 ottobre, è Santa Lucilla

Vergine e martire

La vita della Santa

Non si conosce la data di nascita di Lucilla ma morì a Roma intorno all’anno 257. Secondo la tradizione visse all’epoca delle tremende persecuzioni messe in atto dall’imperatore Valeriano nel terzo secolo.

Essendo cieca fin dalla nascita, riuscì miracolosamente a vedere dopo la cerimonia del battesimo.

Il miracolo ottenuto dalla figlia fece convertire al cristianesimo il padre Nemesio, che era un tribuno romano.

Per la loro fede cristiana che non vollero rinnegare, Lucilla e suo padre vennero condannati a morte e furono martirizzati lungo la Via Appia nelle vicinanze del tempio di Marte.