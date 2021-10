Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno caratterizzato da tanti spunti.

In serie D, è una giornata importante per Hsl Derthona e Casale, desiderose di dare continuità alla propria rincorsa al vertice. Per la formazione guidata da Zichella l'ostacolo si chiama Saluzzo, mentre il gruppo di Sesia dovrà fare i conti con la Lavagnese. Impegni entrambi complicati, ma che sembrano alla portata.

In Eccellenza l'Acqui osserva il turno di riposo, in campo quindi va solo il Castellazzo, in casa contro Chisola. Nobili attende una reazione e lancia dal primo minuto il nuovo acquisto Di Santo.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Capitolo Promozione: dopo l'1-1 nell'anticipo di ieri tra Luese Cristo e Ovadese, va in scena il resto del programma. E l'Asca, in caso di successo a Chieri, può diventare capolista solitaria. In Prima Categoria tante gare interessanti, con Fabio Dragone che debutta sulla panchina del Cassano, mentre in Seconda la partita di cartello è Fortitudo Occimiano-Frugarolese.

In Terza, infine, testa a testa tra le seconde e classifica che potrebbe cambiare volto al termine di questi novanta minuti.