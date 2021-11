Angelo Casarini, domani battuta di ricerca del 79enne scomparso

CARROSIO — Domani a Carrosio riprenderanno le ricerche di Angelo Casarini, il 79enne scomparso lo scorso 11 settembre. L’uomo, residente a Carrosio in via Cavalieri di Vittorio Veneto, è affetto da demenza senile e verso le 18.30 è stato visto uscire di casa dai vicini, a piedi. Era vestito di beige, con camicia, pantaloni, maglione e giubbotto e aveva con sé una busta di colore rosso appesa al braccio.

Le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, croce rossa, soccorso alpino e volontari – anche con l’intervento di elicotteri e unità cinofile – non avevano dato esito e dopo qualche giorno erano state interrotte. Il caso di Angelo Casarini era stato raccontato anche dalla popolare trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, ma non erano giunte segnalazioni utili.

Domani, martedì 2 novembre, i vigili del fuoco di Alessandria, sentita la prefettura e d’intesa con i carabinieri di Voltaggio, effettueranno una ulteriore battuta di ricerca. «I volontari che intendessero partecipare alle ricerche potranno fare riferimento al gruppo di coordinamento presente dalle ore 9.00 sul piazzale antistante la chiesa», fanno sapere dal Comune di Carrosio.

Nei giorni scorsi, come riportato dagli organi di informazione locale, Casarini sarebbe stato avvistato a Pavone del Mella, in provincia di Brescia, zona di cui è originario. La segnalazione tuttavia non ha trovato riscontri concreti.