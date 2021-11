Bilancio e indagine di soddisfazione: i dati del Gruppo Acos

NOVI - Il Gruppo Acos oggi, al Museo dei Campionissimi, ha presentato le performance economico-finanziarie e i risultati di una indagine 'customer satisfaction' commissionata a SWG, primario istituto nazionale di ricerche demoscopiche e di mercato. Questo il comunicato stampa del Gruppo.

Il gradimento dei servizi delle controllate

ACOS Energia . Tra 8 e 8,7 il voto medio attribuito per qualità dei servizi, trasparenza, chiarezza e puntualità delle bollette, offerte commerciali, soddisfazione per i canali di contatto (call center-sportello).

. Tra 8 e 8,7 il voto medio attribuito per qualità dei servizi, trasparenza, chiarezza e puntualità delle bollette, offerte commerciali, soddisfazione per i canali di contatto (call center-sportello). ACOSÌ . Pur rivolgendosi principalmente al pubblico ristretto degli amministratori di condomini è conosciuto da una quota comunque significativa di intervistati (42%), ma il 96% dei clienti considera le bollette molto chiare e il 70% ritiene il personale molto efficace nella risoluzione dei problemi.

. Pur rivolgendosi principalmente al pubblico ristretto degli amministratori di condomini è conosciuto da una quota comunque significativa di intervistati (42%), ma il 96% dei clienti considera le bollette molto chiare e il 70% ritiene il personale molto efficace nella risoluzione dei problemi. GESTIONE ACQUA . Mediamente tra 8 e 8,3 il voto medio di soddisfazione per i servizi erogati, dagli aspetti tecnici alla risoluzione dei problemi. Gestione Ambiente. Tra 7,4 e 7,8 il voto per la soddisfazione complessiva dei servizi percepiti con punte di 8 e 8,5 per la gentilezza e la competenza del personale.

. Mediamente tra 8 e 8,3 il voto medio di soddisfazione per i servizi erogati, dagli aspetti tecnici alla risoluzione dei problemi. Gestione Ambiente. Tra 7,4 e 7,8 il voto per la soddisfazione complessiva dei servizi percepiti con punte di 8 e 8,5 per la gentilezza e la competenza del personale. ANEMOS . Il 99% degli intervistati considera la piscina coperta una vera opportunità di incontro e socialità per i cittadini portatori di handicap e per bambini autistici.

. Il 99% degli intervistati considera la piscina coperta una vera opportunità di incontro e socialità per i cittadini portatori di handicap e per bambini autistici. FONDAZIONE ACOS PER LA CULTURA. È conosciuta dal 17% degli intervistati. Fondata da due anni, paga lo scotto della pandemia dovendo di fatto limitare fortemente la sua missione istituzionale, cui si aggiunge il panel campione che vede la fascia dei beneficiari (16-24 anni) assente.

«I dati del sondaggio SWG per ANEMOS e la Fondazione - si legge. in una nota del Gruppo - non fanno che confermare l’attitudine sociale del Gruppo verso la cittadinanza, accanto alla tradizionale connotazione industriale di ACOS e delle sue controllate operanti anche in settori a elevata concorrenza e non soltanto in ambiti tutelati».

«In sintesi, la ricerca evidenzia un ottimo posizionamento di ACOS sul territorio; fornisce un servizio di qualità, è affidabile e vicina ai clienti»: queste le conclusioni dei ricercatori SWG.