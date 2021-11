Il santo di oggi, 4 novembre, è San Carlo Borromeo

Cardinale, fondatore degli Oblati di Sant'Ambrogio

Arona (2/10/1538) - Milano (3/11/1584)

Uno tra i vescovi più importanti nella storia della Chiesa e figura chiave della Controriforma. Terzogenito di una delle famiglie più potenti del ducato di Milano. A 21 anni si laurea in diritto, viene eletto cardinale a soli 22 anni, pur non essendo ancora sacerdote. Nel 1563 viene consacrato vescovo. Due anni dopo diviene arcivescovo di Milano. Fonda numerosi seminari e istituzioni caritative come il Collegio di Brera e il Collegio Borromeo di Pavia. Durante la carestia nel 1570 fa distribuire migliaia di pasti ogni giorno agli affamati e si prodiga senza risparmio anche durante la peste del 1576, vendendo addirittura i suoi mobili per aiutare i contagiati. Muore a soli 46 anni, minato nel fisico da lunghi digiuni, penitenze e fatiche. Esala il suo ultimo respiro presso il palazzo arcivescovile di Milano, adagiato su un povero sacco di paglia coperto di cenere. Il suo corpo è conservato nel duomo di Milano, il suo cuore nella chiesa di San Carlo al Corso a Roma.

https://youtu.be/qAjn8H1_jD0

Curiosità

Suo zio papa Pio IV, lo definisce "Il mio occhio destro", per l'enorme stima che nutre nei sui confronti. Riceve un colpo di archibugio alla schiena mentre è in preghiera, ma rimane illeso. Fa della penitenza il suo credo: a chi lo supplica di moderarsi, lui risponde che la candela per illuminare gli altri deve consumare se stessa. Giovanni XXIII lo invoca tra i protettori del Concilio Vaticano II, essendo stato uno dei principali protagonisti del Concilio di Trento. Ad Arona in sua memoria, è eretta la famosa statua detta "San Carlone".

https://www.statuasancarlo.it/