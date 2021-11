'L'Orso in casa': riscatto immediato

ALESSANDRIA - Riscatto immediato: non è solo il titolo dell'ultimo numero de 'L'Orso in casa', house organ dell'Alessandria, in edicola oggi con Il Piccolo e domani al Moccagatta.

E' il desiderio e, anche, l'obiettivo, della squadra di Moreno Longo nella gara con la Ternana, ultima tappa prima dlla terza sosta. Ternana considerata 'matricola terribile', con uno spaccato sulla storia del club umbro a cura di Museo Grigio, per il periodo con Corrado Viciani in panchina e, fra i giocatori l'ex tecnico dei Grigi Salvatore Iacolino. .

Oltre al punto sul campionato, con il grande equilibrio al vertice, un 'faccia a faccia' con Aristidi Kolaj, giovane attaccante classe 1999, che ha firmato il gol da tre punti con il Crotone.

A proposito di reti: riflettori anche su Riccardo Chiarello e il suo primo centro in serie B. Per il settore giovanile protagonista dell'approfondimento è il responsabile Massimo Cerri.