6 novembre 1994 - 6 novembre 2021: la cerimonia

ALESSANDRIA - Le parole del vescovo Gallese nel corso della messa in Duomo, poi il ricordo delle vittime e le riflessioni del sindaco Cuttica di Revigliasco - “tanto è stato fatto da quel giorno, ma altro resta da fare, specialmente dall’altra parte della città”, in riferimento ai lavori per la messa in sicurezza idraulica della città - nel giorno che Alessandria mai dimenticherà.

Il 6 novembre del 1994, infatti, la furia delle acque del Tanaro devastò la città seminando morte e distruzione. Oggi, 27 anni dopo, alla lapide al Parco Carrà e alla targa alla parrocchia di San Michele un minuto di silenzio e la consapevolezza che quanto accaduto mai più si dovrà ripetere.