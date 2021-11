La cinquina dell'Autosped

VOGHERA - "Quando c'è da combattere, Autosped non si tira mai indietro". Anzi.

E lo fa anche bene, quinto successo (62-47) in fila e partenza lanciata di Castelnuovo, che regola anche una delle inseguitrici (alla vigilia 4 punti sotto), San Giorgio Mantova, formazioni solida, le ragazze di Zara concedono davvero poco: 47 punti, limitando anche una tiratrice come Monica, l'anno scorso autrice di 36 punti nel doppio confronto.

C'è equilibrio solo nel primo quarto (11-11) e le ospiti mettono per prime la testa avanti, 5-9, per essere poi agganciate. Poi, dalla seconda frazione, per 20' in campo c'è una sola squadra, quella di coach Francesca Zara, che aveva chiesto alle sue giocatrici una crescita in attacco, e la risposta è stata quella giusta. "Più fluidità e più velocità, tutte lo hanno fatto bene, anche il contributo dalla panchina è stato importante e all'altezza". Solo 21 punti consecessi alle avversarie, contro 47 segnati da Autosped, che nel terzo quarto ha un vantaggio massimo di 28 punti, all'ultima pausa 58-32.

Nel quarto parziale San Giorgio ha una reazione di orgoglio e accorcia, senza mai impensierire la formazione di casa.

Un successo netto, che arriva dopo una settimana non facile, con gli infortuni a Bonasia, Bonvecchio e Colli, recuperate tutte (e anche Francia), grazie anche al grande lavoro di Fisiosport di Pavia. In una serata avara di punti per De Pasquale la conferma, ennesima, di Rulli mvp (nella foto di Luigi Bloise), doppia doppia per lei, 14 punti e 11 rimbalzi.

Autosped - San Giorgio Mantova 62-47

(11-11, 36-21, 58-32)

Autosped: Rulli 14, Vonasia 11, De Pasquale 3, Colli 2, Gatti 13, D'Angelo 6, Castagna, Bernetti 5, Bonvecchio 7, Francia 1. ne: Bracco. All.: Zara

San Giorgio: Llorente 10, Togliani 4, Bernardoni 12, Monica 14, Ruffo 2, Petronio, Calzolari, Pizzolato, Bottazzi 3, Marchi 2. All.: Purrone.