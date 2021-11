Acqui, beffa oltre il 90'. Castellazzo, il ko non ci sta

TORINO - La beffa quando la partita sta scivolando via. Verso un pareggio che già poteva stare un po' stretto all'Acqui, avanti 2-1 in casa del Chisola, scontro diretto per restare in scia alla capolista Cuneo, avversaria dei termali fra due settimane.

E, invece, prima i torinesi pareggiano e poi sorpassano: è il 48' della ripresa, subire una rete in quel momento brucia, e anche molto, è l'occasione sprecata dagli uomini di Merlo. Padroni di casa in vantaggio con Grancitelli, ma nel finale del primo tempo Massaro pareggia dal dischettto. Poi, in avvio di ripresa, è Carrese, ex Genoa e Piacenza, a firmare la rete che porta avanti gli ospiti. Chisola non ci sta, al 35' ancora Grancitelli per il 2-2. E, ai titoli di coda, il 3-2 di Marangoni, che manda il Chisola al secondo posto.

Biancoverdi, Rosti out

Non riesce al Castellazzo di dare continuità al primo successo stagionale: in casa del Centallo gli ospiti vanno sotto in un primo tempo giocato in fatica. In avvio di ripresa Nobili è costretto a sostituire Rosti (problema muscolare, da valutare nei possimi giorni) e inserisce altri tre giocatori, Rosset, Battista e l'ultimo arrivato, Gatti, cambia modulo, a specchio, con Rosset alle spalle di Zunino e Di Santo e il Castellazzo crea quattro occasioni enormi per pareggiare, come meriterebbe. Allo scadere del recupero, però, è il Centallo a raddoppiare

Le formazioni

Acqui: Cipollina, nani, Cirio, Manno, Verdese, Baldizzone, Carrese, Genocchio, Guazzo, Massaro, Bollino. A disp.: Lequio, Coletti, Ivaldi, Innocenti, Cavallotti, Campazzo, Martino, Caucino, Costa Pisani. All.: Merlo

Castellazzo: Rosti (1'st Gallinaro), Cimino, Randazzo (1'st Rosset), Bellinzona (1'st Battista), Solia, Benabid, Recchiuto (1'st Gatti), Fr. Viscomi, Zunino, Di Santo, M'Hamsi