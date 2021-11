Continuano le ricerche dell'ex Derthona Bianchi

LEGNANO - C'è ansia per la scomparsa di Sebastiano Bianchi, giocatore di basket nei Knights Legnano con un passato al Derthona Basket nella stagione 2015-16: dopo essere uscito dalla casa dei genitori lunedì sera non ha più dato notizie di sé.

La sua automobile è stata ritrovata parcheggiata aperta sul lungolago di Verbania nei pressi di Stresa: all'interno il cellulare completamente resettato ma nessuna traccia di sangue. Da lì Sebastiano, non potendo prendere un traghetto, si sarebbe allontanato a piedi. I sommozzatori stanno scandagliando le acque del lago Maggiore, dove gli inquirenti temono sia caduto o abbia deciso di lanciarsi, mentre i militari stanno ascoltando genitori ed amici per ricostruire gli ultimi giorni del ragazzo e capire se ci fossero stati segnali in una o nell'altra direzione che possano aiutare nelle indagini.

Classe 1992, il giocatore è transitato dalle giovanili della Pallacanestro Varese per poi giocare in diversi club, tra cui perlappunto Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese. Al Legnano, con cui qualche anno fa aveva giocato in A2, era tornato in estate e domenica sera con 14 punti è stato il miglior realizzatore della squadra nonostante la sconfitta 72-67 nel derby con la sua ex squadra.