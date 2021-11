Cisl Scuola Alessandria-Asti, domani il congresso

ALESSANDRIA - Si terrà domani a partire dalle 9.30, nella sede dell'UniAstiss, il terzo congresso territoriale della Cisl Scuola Alessandria-Asti, intitolato "Disegnare oggi la scuola di domani: esserci, fare, cambiare".

Oltre ai delegati eletti nei congressi di base, parteciperanno il segretario della Ust Cisl Alessandria-Asti Marco Ciani, il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e Maria Grazia Penna, segretario regionale Cisl Scuola.

L’inizio dei lavori è previsto per le 9.30 con la composizione della presidenza e delle varie commissioni funzionali agli adempimenti utili al rinnovo della struttura e delle cariche. L’apertura del dibattito avverrà intorno alle 11.30, subito dopo la relazione del segretario generale Cisl Scuola Alessandria-Asti, Carlo Cervi. "Si darà quindi spazio al confronto sulle tematiche su cui si ritiene più urgente e necessario sviluppare i ragionamenti, le proposte e le strategie che dovranno caratterizzare e orientare l’azione della Cisl Scuola nei prossimi quattro anni", sottolinea dal sindacato.

In casa Cisl Scuola Alessandria-Asti, inoltre, spiegano che "la celebrazione del congresso offrirà l’occasione per riaccendere attenzione e interesse intorno al mondo della scuola, nella prospettiva di un riaffermato protagonismo della Cisl Scuola a sostegno di un’azione che rilanci il valore della scuola pubblica e del lavoro con cui docenti, dirigenti, personale educativo e Ata la rendono ogni giorno viva e presente in tutta Italia".