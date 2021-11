"Perché le ambulanze da Alessandria a Tortona?"

TORTONA - Ambulanze inviate da Alessandria a Tortona, con conseguente aumento di tempi e costi.

"E' quanto emerge da alcune ricostruzioni apparse in questi giorni sulle pagine di organi d'informazione locale del tortonese - dice Sean Sacco, capogruppo regionale del M5s - Fatti e circostanze che, se confermati, sarebbero piuttosto gravi. Per questo motivo intendiamo fare piena luce e portare il caso in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessore alla Sanità Luigi Icardi".

"Appare incomprensibile che sul territorio vengano inviate ambulanze dal capoluogo mentre sono disponibili le vetture della Croce Rossa e della Misericordia tortonese. Quanto avvenuto in questi giorni non è altro che un nuovo capitolo dello smantellamento dei servizi sanitari in questa zona, che segue la chiusura di svariati reparti da parte della giunta Chiamparino e la propaganda sulle riaperture (mancate) fatta dal centrodestra attualmente alla guida della Regione Piemonte. Nel frattempo i cittadini vedono ridursi, anno dopo anno, i servizi e si rivolgono sempre di più alla sanità lombarda con evidente aggravio di costi che si riversa sui conti della nostra regione".