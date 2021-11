Coronavirus: oggi in provincia 1 decesso, 22 contagi e 19 guariti

ALESSANDRIA - Sono 22 i contagi rilevati oggi in provincia dall'Unità di Crisi regionale, che evidenzia anche 1 nuovo decesso e 19 guarigioni.

In Piemonte sono 397 gli ulteriori casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 184 dopo test antigenico), pari allo 0,8% di 51.980 tamponi eseguiti, di cui 46.000 antigenici. Dei 397 nuovi casi gli asintomatici sono 221 (55,7%).

I casi sono così ripartiti: 190 screening, 152 contatti di caso, 55 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 392.795, così suddivisi su base provinciale: 32.367 Alessandria, 18.857 Asti, 12.390 Biella, 56.493 Cuneo, 30.372 Novara, 209.274 Torino, 14.605 Vercelli, 13.910 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.625 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.902 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 242 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.933.033 (+51.980 rispetto a ieri), di cui 2.419.345 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.849

Comunicati anche 6 decessi di persone positive al test. Il totale diventa quindi di 11.849, così suddivisi per provincia: 1.592 Alessandria, 725 Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 951 Novara,5.657 Torino, 539 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I guariti sono invece 375.539 (+140 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.369 Alessandria, 17.876 Asti, 11.803 Biella, 54.243 Cuneo, 29.169 Novara, 200.592 Torino, 13.859 Vercelli, 13.402 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522 extraregione e 2.558 in fase di definizione.