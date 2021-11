L'Alessandrino "È di scena": gli spettacoli del 2022

ALESSANDRIA - Musical, comicità, danza acrobatica, opera lirica, arte, cantautorato e prosa. Queste le proposte del Teatro Alessandrino di via Verdi 12 ad Alessandria per la nuova stagione teatrale. "È di scena", un titolo che, nella sua semplicità, trasmette l’intento di Paolo Pasquale, proprietario del teatro, e Massimo Bagliani, attore e direttore artistico. "Portiamo proposte molto importanti e di qualità - precisa Pasquale - e speriamo che il pubblico capisca il grande sforzo fatto e abbia voglia di trascorrere due ore in tranquillità, godendosi gli spettacoli".



È stato il direttore artistico a introdurre il programma del 2022, "una miscellanea di vari generi". Il 6 gennaio, alle ore 17, si comincia con un family musical, "Il libro della giungla" con la showgirl Juliana Moreira e un cast di attori, cantanti e ballerini. Si passa al duo comico di Ale e Franz con "Comincium" un ritorno a teatro con il desiderio di far divertire il pubblico: appuntamento il 29 gennaio alle ore 21.

Mercoledì 16 febbraio, alle ore 21, sarà protagonista la danza acrobatica dei Kataklò. Sabato 26 febbraio, alle 21, verrà messa in scena l’opera lirica "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini: sul palco l’Orchestra delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma. La regia è di Bagliani. Si tratta del recupero della scorsa stagione e i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Vittorio Sgarbi sarà al teatro Alessandrino il 17 marzo (ore 21) per narrare l’opera di un genio dell’arte, ‘Raffaello’. Anche questo è un recupero della passata stagione. Il ‘Musico Ambulante tour’ di Fabio Concato approderà all’Alessandrino sabato 26 marzo (ore 21). Sarà la prosa a chiudere la nuova stagione, martedì 5 aprile alle ore 21, con "Il silenzio grande", commedia di Maurizio De Giovanni, con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, per la regia di Alessandro Gassmann.

