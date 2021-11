Il 13 novembre è la Giornata mondiale della gentilezza

Ricorre oggi, 13 novembre, la Giornata mondiale della gentilezza.

Questa giornata è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza).

L’obiettivo è promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole come grazie, per favore, prego e scusa. Ma la gentilezza è anche essere altruisti, generosi e disponibili con gli altri.



A lavoro essere gentili e ben disposti aiuta soprattutto quando si è in gruppo: lo ha dimostrato ­Jonathan Bohlmann della North Carolina State University che ha sottolineato quanto, in un team, sia importante avere a che fare con un capo/leader che tratta i propri colleghi e dipendenti con equità, considerazione e gentilezza.

I lavoratori, infatti, saranno portati a lavorare di più ed essere più produttivi, nonché a sentirsi più coinvolti e dunque far di tutto per arrivare al successo come gruppo.