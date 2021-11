Via Verneri: albanese accoltellato alla schiena

ALESSANDRIA - ORE 10 - L’albanese (di 41 anni) aggredito e ferito ieri sera poco distante da casa, in via Verneri, non avrebbe fornito indicazioni su chi l’ha accoltellato.

Al momento è ricoverato in prognosi riservata, la lesioni più grave sarebbe quella a un polmone.

I colpi sarebbero stati inferti alla schiena. Ma avrebbe anche ferite agli arti superiori, compatibili con un tentativo di difesa.

L’uomo è rientrato a casa dopo la colluttazione per strada, probabilmente nella convinzione di poter recuperare le forze da solo. La moglie, viste le ferite e le condizioni serie del marito ha invece chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i Carabinieri, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Alessandria e personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo che ha provveduto ad effettuare i rilievi tecnici.

Gli inquirenti procedono per tentato omicidio. Si dovrà chiarire il perché di quelle coltellate.

