Casale sbatte contro il Novara

NOVARA - L'unica consolazione, per il Casale, sono i risultati delle altre protagoniste nella lotta al vertice, ma il ko a Novara, che interrompe una striscia di sei risultati positivi, è di quelli severi (4-1), una lezione che insegna ai nerostellati l'importanza di restare concentrati e umili, e rilancia le quotazioni degli azzurri.

Al vertice del girone A, comunque, le distanze sono davvero ridotte, e tengono apertissima la corsa.

Avvio ad altissima intensità: al 4' Casale è già in vantaggio con Forte, e i tifosi sugli spalti festeggiano, ma in tre minuti il Novara ribalta il punteggio, con un micidiale uno - due di Vuthaj, al 10' e al 13'.

La reazione non c'è, almeno quella che si potrebbe pretendere da una squadra che, prima di questo derby, aveva subito solo 5 gol e, in una sola partita, ne incassa ben quattro, e la colpa non è certo solo del reparto arretarato.

Vuthaj è in giornata di grazia e ha un conto aperto con i nerostellati: tripletta personale, tocca a lui chiudere i conti al 45' della ripresa, ma prima c'è anche la firma di Vaccari, al 5', un gol che vale come una ipoteca sulla vittoria nettisssima.

Novara - Casale 4-1



Marcatori: pt 4' Forte, 10' e 13' Vuthaj; st 5' Vaccari, 45' Vuthaj

Novara:Raspa; Bonaccorsi, Benassi, Agostinone, Paglino, Tentoni, Vaccari, Di Masi, Laaribi, Gonzalez, Vuthaj. All.: Marchionni

Casale: Paloschi; Gilli, Gianola, Silvestri; Montenegro, Palermo, Perez, Onishchenko; Forte, Rossini, Candido. All.: Sesia