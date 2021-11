Il santo di oggi, 15 novembre, è Sant'Alberto Magno

Vescovo e dottore della Chiesa



La vita

Nato a Lauingen (Germania) nel 1206 circa. Molto giovane si reca in Italia per studiare le arti a Padova. Viene poi mandato a Colonia dove si trova la scuola più prestigiosa dell'Ordine dei Domenicani. È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del medioevo. La Chiesa cattolica lo venera come santo protettore degli scienziati ed è uno dei Dottori della Chiesa.



La curiosità

Il nome Alberto deriva dal tedesco e vuol dire “di illustre nobiltà”. Nelle immagini sacre è spesso raffigurato con un bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica.



La morte

Sant’Alberto muore serenamente nel 1280 a Colonia. Le sue spoglie sono conservate in un sarcofago nella chiesa di Sant'Andrea (Colonia).