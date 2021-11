Qualità della vita. Alessandria risale

ALESSANDRIA - Quattro passi avanti per la provincia di Alessandria, nella classifica stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, dedicata alla "qualità della vita".

La nostra provincia sale dalla 76esima alla 72esima posizione, ma resta la peggiore del Piemonte, regione in cui fa un significativo balzo in avanti Torino, che passa dal 64esimo posto del 2020 al 19esimo del 2021. Appena dietro in classifica il Vco che lo scorso anno era in 12esima posizione.

Scende dal 14esimo al 23esimo posto Cuneo, sale al 36esimo Novara, Biella scende al 38esimo posto mentre al 57esimo si assesta Vercelli, che si migliora di due. Invariata la posizione di Asti, 63esima.

Indagine e classifica

La classifica, stilata analizzando Popolazione, Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito, è guidata da Parma che nel 2020 era 39esima. Perde la leadership Pordenone, che scende al nono posto. In seconda piazza, conferma di Trento, in terza sale Bolzano. Bologna è quarta, Milano quinta.