Deposito scorie nucleari: live dal seminario nazionale

A partire dalle 10,30 di questa mattina e per tutta la giornata di domani, martedì 16, si terrà il Seminario Nazionale, organizzato da Sogin, per discutere del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.

Si tratta di un importante momento di confronto pubblico, all'interno del quale le diverse parti potranno indagare aspetti tecnici e controdeduzioni riguardo la possibile installazione di un deposito unico nei siti individuati dalla Cnapi. La pubblicazione della Cnapi (la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico) ha messo in moto comitati, sindaci e cittadini anche della provincia di Alessandria che in questi mesi hanno portato avanti una vera e propria battaglia sociale e ambientale nei confronti di Sogin, sino alla mozione presentata in aprile alla Camera.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI

In provincia, a motivare il No al deposito, dalle 11.15, sono previsti gli interventi del Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Piero Mandarino (Bosco Libero dal Nucleare), Gianluca Colletti e Alessandro Provera (Gente del Territorio).