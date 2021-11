Il 16 novembre è la Giornata internazionale della tolleranza

Oggi 16 novembre si celebra la Giornata internazionale della tolleranza internazionale della tolleranza istituita nel 1995 dall'Unesco con l'obiettivo di ricordare la Dichiarazione universale dei diritti umani instaurata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

In occasione di questa giornata e del centoventicinquesimo anniversario della nascita di Mahatma Gandhi, nel 1995 è stato introdotto il premio "’Unesco-Madanjeet Singh prize for the promotion of tolerance and non-violence", un riconoscimento che premia persone, enti, organizzazioni che si sono impegnati con attività significative di genere artistico, culturale o scientifico nella promozione della tolleranza e della non violenza.

Ogni anno vengono organizzati diversi eventi e festival per commemorare questa giornata, uno di questi è il "Universal Tolerance Cartoon Festival" che si tiene a Drammen in Norvegia, dove nel 2013 è stato organizzato il Festival internazionale dei cartoni animati.

Cosa si intende per tolleranza?

Per tolleranza non si intende solamente il dovere morale del singolo individuo, ma anche quello di orientare le operosità di Stati e Paesi e fare in modo che si impegnino attivamente nel contrastare tutte le forme di intolleranza. Tutto ciò può essere permesso solo da un sistema legislativo in grado di tutelare il rispetto dei diritti umani, basato anche su una comunicazione per sensibilizzare i cittadini sul tema, anche attraverso l'apparato scolastico ed educativo.

La tolleranza affonda le radici nei concetti di reciprocità, armonia nella differenza e riconoscimento dell’identità complessa delle persone, dei gruppi e degli Stati: un popolo tollerante è quello che rispetta, accetta e stima l'idea altrui, senza tramutare la diversità in odio e negazione.

Esistono alcuni principi alla base della tolleranza, quattro le "tappe" fondamentali:

individuazione : ognuno diviene consapevole dell'altro, di una diversa esperienza e delle sue caratteristiche distintive;

: ognuno diviene consapevole dell'altro, di una diversa esperienza e delle sue caratteristiche distintive; riconoscimento : la curiosità verso un altro individuo raggiungendo una coesistenza di opinioni, atteggiamenti, idee, stili di vita diversi dai propri e accettazione della propria e altrui unicità;

: la curiosità verso un altro individuo raggiungendo una coesistenza di opinioni, atteggiamenti, idee, stili di vita diversi dai propri e accettazione della propria e altrui unicità; incontro : l'ascolto attivo porta alla consapevolezza che i propri e altrui modi di vivere la vita hanno la stessa importanza, raggiungendo rispetto e sintonizzazione empatica nei confronti del diverso da sé;

: l'ascolto attivo porta alla consapevolezza che i propri e altrui modi di vivere la vita hanno la stessa importanza, raggiungendo rispetto e sintonizzazione empatica nei confronti del diverso da sé; scambio: si arriva quindi alla condivisione dei pensieri, emozioni e atteggiamenti, stimolando il proprio percorso di crescita personale.

La tolleranza è un impegno civico e politico, per costruire una società che garantisca pari opportunità a tutti i membri della comunità.