Il cane che fa innamorare

ALESSANDRIA - "E' un cane straordinario, un 'personeggio' di cui tutti noi, sul set, ci siamo innamorati". Alla presentazione della fiction 'Blanca', on onda lunedì in prima serata su Raiuno (6 puntate, in tutto), l'attore alessandrino Gualtiero Burzi parla dei suoi "compagni di ventura", compreso il bulldog americano che fa da guida alla poliziotta ipovedente, ovvero Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta (già nota per 'Don Matteo').

Blanca ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo cane guida Linneo, "che però, in realtà, è una femmina e si chiama Fiona" dice Burzi: "E' anche grazie alla bestiola che la poliziotta riesce a risolvere i casi, aiutata poi da capacità e 'poteri' che ha saputo sviluppare proprio per compensare alla mancanza della vista, che ha perso all'età di 12 anni".

Nel cast, con la Giannetta e Burzi, ci sono Enzo Paci (cabarettista genovese, noto al pubblico alessandrino), Ugo Dighero (qualcuno lo ricorderà anche nei Broncoviz, con Maurizio Crozza, Carla Signoris e Marcello Cesena) e Giuseppe Zeno, l'affascinante ispettore che con Blanca stringe un legame speciale.