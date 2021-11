Aci, la campagna "Mi informo" per la sicurezza sulle strade

ALESSANDRIA - Saranno Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi, Antonio Giovinazzi e Vicky Piria i testimonial della campagna “Mi impegno”, che anche l’Aci e l’Automobile Club di Alessandria lanciano sui social in occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”, che si è tenuta ieri.

L’anno scorso, ad Alessandria, si sono verificati 858 incidenti stradali: 26 persone hanno perso la vita e 1.125 sono rimaste ferite. Parliamo di 2,35 incidenti, 3 feriti e 0,07 morti al giorno.



“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada - spiega il presidente dell’Automobile Club di Alessandria, Carlo Lastrucci - deve farci riflettere sul fatto che una semplice distrazione può farci perdere il bene più grande e prezioso che abbiamo: la vita. Non è assurdo perdere o togliere la vita per un messaggino, una foto o un filmato? Rischiare di non arrivare mai, solo per non tardare qualche minuto? Voler guidare a tutti i costi, anche se abbiamo bevuto? Non perdere pochi secondi ad allacciare cinture e seggiolini? Non fare attenzione a utenti fragili come ciclisti e pedoni?. La soluzione c’è - conclude - Siamo noi. E basta una parola: rispetto. Rispetto per noi stessi, per gli altri e per le regole. Io 'Mi impegno'. Fatelo anche voi. Una mobilità più sicura, rende più sicura la nostra vita".