Me.dea: domani il flash mob “Libere tutte”

ALESSANDRIA - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, domani 25 novembre, me.dea organizza il flash mob “Libere Tutte”. Il ritrovo è fissato alle ore 10 in piazzetta della Lega. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Alter ego, Avis Alessandria, Cgil, Cisl, Uil, Consulta Pari Opportunità Alessandria, Enaip, Gomitolo Rosa, Monferrato Charter, Tessere le identità, Unione ciechi, privati cittadine e cittadini e attiviste me.dea.

“Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutte le donne a ogni latitudine del mondo con un’azione simbolica, perché sappiamo che la violenza di genere non conosce differenze geografiche o culturali. Nel nostro paese si sono consumati tre femminicidi in pochi giorni, facendoci avvicinare a questa giornata nel peggiore dei modi - si legge in una nota divulgata da me.dea - C’è ancora tanto da fare per cambiare una cultura sessista e misogina, che nega libertà e diritti alle donne. Invitiamo tutta la cittadinanza a fermarsi un minuto il prossimo 25 novembre per ricordarsi di questa emergenza. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà sotto i portici di corso Roma, all’angolo con piazza Garibaldi”.

