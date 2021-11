Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative della nostra provincia

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sono tante le iniziative messe in atto in tutta la provincia alessandrina, dall’ inaugurazione di panchine rosse dedicate, a convegni, conferenze, flash mob e momenti di riflessione.

Per esempio a Tagliolo Monferrato, questa sera alle ore 21, nella Biblioteca comunale “Nelson Mandela”, la fotografa Lucia Bianchi inaugurerà la mostra fotografica "Di schiena", che è anche il titolo del suo libro. L’autrice interverrà con Grazia Poggio, Paola Sultana avvocato e referente provinciale di di Libera e la psicologa Manuella Crini. Green pass obbligatorio e prenotazione in biblioteca allo 0143 1870107. L’evento rientra nella sesta rassegna “Quattro chiacchiere d’autore” promossa dal Comune e organizzata dalla Biblioteca connessa all’Associazione Le Muse e al Museo della carta di Mele.

Invece, a Masio si svolgerà un evento per sensibilizzare i cittadini su questo importante tema. L’appuntamento è fissato per Sabato pomeriggio alle ore 15.30, nei locali dell'ex asilo di Masio, per un incontro con letture sul tema e dimostrazioni di difesa personale a cura dell'Asd "Combat System". A seguire, merenda per tutti i partecipanti. L'iniziativa è organizzata da un gruppo di genitori in collaborazione con l'amministrazione comunale.





