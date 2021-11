La Bollente, il derby è tuo. Novi si arrende

ACQUI - Il derby più atteso dice La Bollente Negrini Acqui. La sfida tra seconda e terza, Novi Pallavolo, della serie B maschile promuove la formazione di Negro e Astori, anche nettamente, 3/0, sulla rivelazione novese, allenata da Enrico Dogliero, che era sulla panchina dei termali nella stagione della prima promozione in B, 2016 - 17

Punteggio netto, solo il secondo set deciso ai vantaggi, 27/25, il primo e il terzo gestiti con autorità, 25/16 25/17, da una squadra, come sottolinea il ds Stefano Negrini, "che ha preparato molto bene la gara e l'ha interpretata con qualità, determinazione, lucidità. Bravi tutti anche a rendere 'normale' un fuoriclasse come Stefano Moro. Siamo riusciti a non far giocare bene gli avversari e noi, invece, abbiamo chiuso i punti decisivi". Un successo conquistato ancora senza l'opposto titolare, Bolla, alle prese con un problema alla schiena, che potrebbe però tornare a lavorare in gruppo già da questa settimana.

I tre punti servono anche per restare in scia all'Alto Canavese, capolista a punteggio pieno. "Alle nostre spalle c'è già un margine importante".

B1, Acqui cade male

In B1 femminile il ko di Arredo Frigo Valnegri Acqui è brutto e pesante, 0/3 al Mombarone contro Libellula Bra, che alla vigilia era dietro e, ora, sorpassa e mette la testa fuori dalla zona calda, dove è piombata la formazione termale. Dopo aver tenuto testa alla capolista in Sardegna, in uno scontro diretto le ragazze di coach Marenco (alla seconda giornata di squalifica e sostituito da Luca Astorino) non entrano mai in campo e i parziali raccontano un successo facile dell'ex Rivetti e compagne, 14/25, 17/25, 18/25. Un ko che fa scivolare Acqui in zona retrocessione.

Unica nota positiva in una giornata da dimenticare, il rientro di Erica Grotteria, dieci mesi dopo la rottura del legamento crociato e l'operazione. Ancora part time, per qualche giro di battuta, ma potrà essere un prezioso recupero per una squadra giovane.

B2, Casale c'è

Terzo successo, in B2 femminile, per Euromac Mix Junior Volley Casale, 3/1 su Cuneo Granda Volley, alla vigilia staccata di 2 punti. Le ragazze di Francesco Ercole sfruttano l'opportunità per rilanciarsi verso zone tranquille di classifica: dominano i primi due set, 25/19 25/15, cedono il secondo in cui le cuneesi provano a riaprire il match, 22/25, ma tornano padrone e chiudono 25/22, per salire a 9 punti, +5 sopra la zona calda.