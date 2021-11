Polizia municipale, nuovo corso di formazione per neo-assunti

ALESSANDRIA - Il Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, con il contributo dell’assessorato regionale alla Polizia Locale, ha organizzato l’LXXXVIII Corso di Formazione per Agenti di Polizia Locale neoassunti, giunto alla 13esima edizione.

Il programma d’insegnamento è di 360 ore complessive: l’insegnamento teorico copre circa il 60% delle ore di lezione, il restante 40% viene dedicato all’attività tecnico-applicativa e alle esercitazioni pratiche. Il proponimento è quello di dare al neo operatore di polizia locale una preparazione non soltanto teorica di possibilità di applicazione pratica delle nozioni apprese.

Nell’attività di studio sono inserite, ad esempio, le nozioni pratiche di regolazione del traffico, la disposizione dei cantieri stradali e di realizzazione delle ordinanze temporanee e permanenti, ma anche la normativa sul controllo degli stranieri e sul gioco d’azzardo patologico, sul bullismo e cyberbullismo. Tra le materie inserite nel programma del corso trova poi particolare rilievo l’insegnamento delle tecniche operative da seguire in servizio che, abbinate all’attività fisica e alle tecniche di difesa personale, consentiranno al neo agente di operare in migliori condizioni di sicurezza personale. Nella stessa ottica di sicurezza si dedica una particolare cura al maneggio delle armi da fuoco e al loro uso legittimo.

Altro elemento di rilevante importanza è l’inserimento delle nozioni di primo soccorso, curato dalla Croce Rossa Italiana, per fornire i rudimenti basilari da mettere in atto in occasione di sinistri stradali o altre calamità.

"Massima attenzione"

Tutto quanto fin qui sommariamente ricordato vede l’impegno di docenti di prim’ordine, iscritti all’albo docenti della Regione Piemonte, della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Alessandria, dei sostituti Procuratori della Repubblica e docenti altamente qualificati ed esperti conoscitori delle problematiche connesse a questo difficile servizio.

“Anche con l’iniziativa dell’organizzazione del corso regionale, si vuole sottolineare la massima attenzione che questa Amministrazione rivolge ad un settore così importante e strategico come quello della Polizia Municipale - sottolinea l’assessore alle Politiche di valorizzazione e sviluppo del personale della Polizia Locale, Monica Formaiano - Il corso è finalizzato alla formazione e al conseguimento dell’attestato regionale con il superamento dell’esame finale, all’esito del quale i neoassunti divengono agenti di Polizia Locale. Al corso partecipano 9 dei 12 neoassunti, in quanto gli altri 3 sono già in possesso dell’attestato e quindi già in organico. Queste assunzioni consentiranno di implementare ulteriormente il personale della Polizia Locale, portandone così il numero complessivo negli ultimi due anni a 18 unità, ad ulteriore riprova dell’impegno rispetto al fabbisogno del personale che l’Amministrazione Comunale riserva a questo settore”.