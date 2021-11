Pordenone - Alessandria: la sfida

ALESSANDRIA - L'attacco che ha segnato di meno, 10 reti, e la difesa che ne ha subite di più, 30. Ma Moreno Longo sa che pensare a un Pordenone dimesso e a una gara abbordabile sarebbe l'errore peggiore per l'Alessandria. Se anche solo il tecnico avesse intuito un atteggiamento mentale simile nei 22 convocati non li avrebbe fatti salire sul treno verso Lignano Sabbiadoro. "Chi ha questa idea può restare a casa".

Perché "le squadre che si giocano, sempre, la partita della vita sono molto più difficili da affrontare di quelle con una posizione di classifica tranquilla". Il tecnico ha Ba e Bruccini con due allenamenti in più nelle gambe (era uno solo alla vigilia della gara con la Cremonese), ma ha perso di nuovo Mantovani (già per il turno scorso). Possibile una conferma, per la terza gara consecutiva, dell'undici iniziale delle due vittorie, con qualche ballottaggio solo in attacco.

Ramarri, Cambiaghi dal 1'

Novità nel 4-3-3 messo in campo da Bruno Tedino. A centrocampo il tecnico dei 'ramarri' è intenzionato a dare una chance dal 1' a Petriccione, giocatore esperto che, in estate, era stato accostato anche all'Alessandria. Nel tridente d'attacco torna Cambiaghi dall'inizio. In difesa rientra Falasco, che ha scontato il turno di squalifica,mentre al posto di El Kaouakibi, fermato dal giudice sportivo, giocherà Magnino, adattato nel ruolo di esterno destro basso.

Pordenone - Alessandria, El Kaouakibi salta la sfida Tra i Grigi Parodi si aggiunge a Lunetta tra i diffidati. Terza ammonizione per Benedetti

'Fischia' Marchetti

A dirigere la gara di questa sera, a Lignano Sabbiadoro, è Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, che in questa stagione è stato designato per due partite di A e tre di B, con due successi ospiti e un pareggio. Gli assistenti sono Luigi Lanotte di Barletta e Marco D'Ascanio di Ancona,quarto ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia. Var Antonio Giua di Olbia, assistente Var Mario Scatragli di Arezzo.

Le formazioni

Pordenone (4-3-3): Perisan; Magnino, Camporese, Barison, Falasco; Petriccione, Pasa, Zammarini; Cambiaghi, Butic, Folorunsho. A disp.: Bindi, Fasolino, Valletti, Stefani, Bassoli, Perri, Kupisz, Pinato, Ciciretti, Sylla, Tsadjout, Pellegrini. All: Tedino

Squalificati: El Kaouakibi

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Sabbione, Misuraca

Alessandria (3-3-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Ba, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Orlando, Pierozzi, Palombi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Squalificati: Marconi

Diffidati: Lunetta, Parodi

Indisponibili: Bellodi, Mantovani, Palazzi,