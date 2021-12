Alessandria - Cittadella, senza Branca

ALESSANDRIA - Non ci sarà il ritorno di Simone Branca da avversario al Moccagatta

Domenica il centrocampista, che vanta oltre 120 presenze in B, al massimo potrà seguire la gara dagli spalti. Colpa di una ammonizione nel finale della gara con il Como, in un contrasto con Battista: era diffidato e la faccia, dopo aver visto il giallo, tradiva la voglia di giocare da ex e, comunque, la possibilità di essere di nuovo al Moccagatta, anche se da avversario.

Prima dell'episodio, in avvio di presa. è suo il colpo di testa perfetto, che infila Facchin per il 2-0. Sembra fatta, ma il Como rimonta, con Gabrielloni e dal dischetto con La Gumina, a 1' dalla fine del recupero.

Torna a disposizione, di Massimo Gorini, Okwonko, l'attaccante di proprietà Bologna, che ha una occasione, grazie a una accelerazione, ma causa anche il rigore del 2-2.

Attenzione a Mustacchio

I Grigi hanno già ripreso e domani pomeriggio proseguiranno il cammino di avvicinamento. Da valutare le condizioni di Mustacchio, rimasto negli spogliatoi, dopo i primi 45' a Lignano, contro il Pordenone, per un fastidio alla schiena. A un mese dall'apertura dei trasferimenti, primi rumors sulle partenze: possibilità di uscita per Bruccini, appena rientrato dopo due mesi di stop, e preferioo contro il Pordenone, a Ba, "perché c'era bisogno di un elemento più votato alla costruzione che all'interdizione.

Intanto prosegue la prevedita: per chi si assicurerà il tagliando d'ingresso contro il Cittadella, ci sarà la prelazione per la partita del 19 dicembre contro il Parma