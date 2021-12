Le foto del cantiere in costruzione

TORTONA - Arrivano direttamente dai profili social dello studio Barreca & La Varra, che ne ha curato la progettazione, le immagine del cantiere della 'Cittadella dello Sport' in via di costruzione e che sarà la nuova casa del Derthona Basket neopromosso in A1.

"Sono iniziati i lavori nel Lotto 1 del cantiere della futura 'Cittadella dello Sport' di Tortona - dicono nel post - l’iniziativa, finanziata interamente dal Gruppo Gavio, porterà alla realizzazione del quartier generale della squadra Bertram Derthona Basket, neopromossa in Serie A, con padiglioni per ristorazione e attività ricreative, oltre al Palazzetto che potrà ospitare fino a 5.000 spettatori per partite ed eventi aperti alla città.

Barreca & La Varra ha disegnato il masterplan, ed è incaricato del progetto architettonico (preliminare, definitivo, supervisione esecutivo) e della direzione artistica del cantiere. La consegna è prevista per la stagione 2023/24".