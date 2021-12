Casale aggiunge, D'Ancora a centrocampo

CASALE - Ci sono anche 4 presenze in B, alla Juve Stabia, agli esordi della carriera di Salvatore D'Ancora, centrocampista, classe 1995, che oggi ha firmato per il Casale e domani seguirà la gara casalinga con il Chieri, in previsione di un possibile debutto già a Imperia, nel turno infrasettimanale.

Uscito Agyei, che si è presentato in pessime condizioni fisiche e atletiche e non è riuscito a recuperare, serviva un uomo in mezzo, con caratteristiche indicate dall'allenatore Marco Sesia.

Cresciuto nel vivaio della società di Castellammare, D'Ancora fa il suo esordio in prima squadra, in B, utilizzato quattro volte. Poi ancora Juve Stabia in C e alcune stagioni in D, Bitonto, Cavese, Bisceglie e Savoia, anche un campionato in C, sempre a Bisceglie, nel 2017 - 2018. Quest'anno ha iniziato nel Bitonto, quattro gare disputate, prima di accordarsi per il passaggio ai nerostellati.

Il Casale sta definendo anche un innesto in attacco, da dove uscirà Giovanni Ricciardo: trattativa ben avviato con Leonardo Gatto, classe '92, che ha iniziato il campionato nel Trapani.