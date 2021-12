Casale cade ancora, passa il Chieri

CASALE - Secondo stop consecutivo per il Casale. Al 'Palli' passa il Chieri, che segna dopo 35' e poi si chiude e riparte, sfiorando anche il raddoppio.

Prestazione ben diversa da quella contro il Borgosesia, padroni di casa sottotono, alla fine anche fischiati dal pubblico, che ha incitato per 90'. Gli ospiti legittimano il successo contro una avversaria lenta e macchinosa, che non riesce a velocizzare, nonostante i cambi, e ha una sola opportunità in pieno recupero.

Si sente l'assenza di una prima punta: l'arrivo di Gatto, imminente, potrebbe aiutare Marco Sesia ad alzare il peso offensivo.

Chieri chiude e colpisce

Rischia il Casale al 6', leggerezza difensiva e il giovanissimo Marras, classe 2004, va vicinissimo al gol. Al 20' Edo ci mette i pugni sulla punizione di Perez Morero, ma sono, soprattutto, gli ospiti a chiudersi bene e ripartire bloccando la manovra dei nerostellati, che hanno spazi chiusi. Al 24' il Chieri segna, Ponsat in area per Corsini, che di piatto infila Paloschi, ma è in posizione di fuorigioco. Ancora ospiti pericolosi al 27', con parata importante di Paloschi su Balan, e Ponsat non ci arriva. Al 33' ancora Balan pericoloso. Al 35' Chieri in vantaggio con Corsini, gran controllo, salta Paloschi e segna, con responsabilità di Silvestri.

Una sola occasione

Non cambia il ritmo in avvio di ripresa. Ancora macchinoso il Casale e la prima opportunità è per Ponsat, all'11'. le squadre si allunga. Al quarto d'ora Sesia cambia interpreti, alzando Rossini in attacco, per aggiungere peso, ma i padroni di casa non riescono a verticalizzare, mentre Ponsat fa dannare la difesa nerostellata, bravo anche tra le linee. Alla mezzora Conrotto chiude bene su Rossini, lanciato in profondità. Con l'ingresso di Amayah, al posto di Perez, Sesia passa al 4-2-3-1. Al 35' Gianola non inquadra la porta sugli sviluppi di un calcio di posizione, ma sarebbe, comunque, in fuorigioco. In pieno recupero l'unica occasione, con Forte, fino a quel momento in ombra, che di testa colpisce il palo.

CASALE - CHIERI 0-1

Marcatori: pt 35' Corsini

CASALE (4-3-3): Paloschi; Mullici (15'st Palermo), Gianola, Silvestri, Gilli;Rossini, Perez (33'st Amayah Precoious), Continella (15'st Montenegro); Giacchino (15'st Onishchenko), Forte, Candido. All.: Sesia

CHIERI (4-3-3): Edo; Ferrando, Ciccone, D'Iglio, Conrotto; Benedetto, Balan (49'st Bianco), Pautassi; Ponsat, Corsini (20'st Foglia), Marras (14'st Calò). All.: Didu

ARBITRO: Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Marchese e Conte di Napoli